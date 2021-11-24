МОСКВА, 24 ноя – ПРАЙМ. Российские власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов людям с антителами к коронавирусу, но которые не числятся официально переболевшими, рассказали РБК два источника, близких к профильным ведомствам. Вирусолог высказал прогноз динамики заболеваемости коронавирусом

По словам одного из них, правительство сейчас "работает над этим" вопросом, о решении может быть объявлено в ближайшее время, и оно будет "формализовано". Каким образом и когда именно это будет сделано, он не сообщил, пояснив, что детали продолжают обсуждаться.

В настоящее время ВОЗ не дает оценок тому, какой уровень антител достаточен для того, чтобы быть защищенным от COVID-19. Представитель организации в России Мелита Вуйнович поясняла, что наличие антител у человека не будет препятствием для вакцинации.

Другой источник отметил, что если будет принято решение выдавать QR-коды на основании уровня антител, то претендовать на получение такого кода смогут не только те, кто переболел без официального диагноза врача, но и привившиеся иностранными вакцинами.

В разговоре с РБК директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что QR-код справедливо выдавать тем людям, у которых есть достаточный уровень антител для защиты от вируса, а то, как они его получили, в результате вакцинации или переболев, "это их личное дело".