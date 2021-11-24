МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил журналистам, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится до Нового года, при этом рассматриваются разные даты проведения.

"Как в эту (дату, 23 декабря — ред.), так и в другие тоже рассматривается. До Нового года пресс-конференция состоится", — заявил Песков.