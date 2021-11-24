Стала известна дата ежегодной пресс-конференции Путина
Дмитрий Песков: ежегодная пресс-конференция президента России состоится до Нового года
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил журналистам, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится до Нового года, при этом рассматриваются разные даты проведения.
"Как в эту (дату, 23 декабря — ред.), так и в другие тоже рассматривается. До Нового года пресс-конференция состоится", — заявил Песков.