МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитет Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил РИА Новости, что законопроекты о QR-кодах в общественных местах и транспорте депутаты могут рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании в декабре, если их внесут в план работы палаты на этот месяц. СМИ: власти обсуждают введение QR-кодов для неофициально переболевших

Ранее, согласно опубликованному в электронной базе данных палаты проекту постановления Совета Думы, стало известно, что законопроекты о QR-кодах отсутствуют в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь.

"В предварительном плане законопроектной работы Госдумы на декабрь этого вопроса нет. Но это не говорит о том, что этот вопрос обязательно не рассмотрят в декабре", — сказал Тумусов.

По его словам, согласно регламенту, в план на пленарные заседания вносят вопросы, которые рассмотрены думскими комитетами, они в свою очередь выносят решение — поддержать или не поддержать документ, затем комитет обращается в Совет Госдумы, который определяет рекомендовать рассмотреть проект на пленарном заседании или нет.

"Поэтому, возможно, эти проекты рассмотрят в декабре", — уточнил он.