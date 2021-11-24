СОЧИ, 24 ноя — МОСКВА. Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства сообщила, что по итогам прошедшей недели заболеваемость коронавирусом в РФ снизилась на 6,1%.

"По итогам прошедшей 46 недели 2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации снизилась на 6,1 процента и составила 175,6 на сто тысяч населения", — сказала она.

По ее словам, в целом по России не отмечается значительного снижения уровня смертности и большинство умерших не были вакцинированы.

"К сожалению, в целом по стране мы пока не отмечаем значительного снижения уровня смертности. По-прежнему у нас ежедневно уходит из жизни более 1 тысячи 200 наших граждан — это серьезная, драматичная статистика. И я еще раз хочу отметить, что преимущественно из жизни уходят граждане 60 лет и старше, и, как правило, это люди, которые страдали хроническими заболеваниями, находились на диспансерном учете и, к сожалению, большинство, абсолютное большинство из них пренебрегли прохождением вакцинации", — сказала она.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

Голикова отметила, что среднероссийский показатель заболеваемости сейчас превышен в пяти регионах — в Новгородской, Амурской, Томской областях, Хабаровском крае и Республике Крым.

По ее словам, количество регионов, по которым наблюдается повышение заболеваемости, существенно снизилось: по итогам 45-й недели было 33 региона, по итогам 44-й недели 61, по итогам 43-й, когда был пик заболеваемости, было 78 регионов.

Голикова сообщила, что на три столичных региона — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург — приходится на сегодняшний день 20,8% заболевших, тогда как две недели назад на них приходилось 30%.

Кроме того, она отметила, что в России достаточно серьезный уровень заболеваемости среди людей старше 65 лет — 218,2 на 100 тысяч населения.

УРОВЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ

Голикова сообщила, что шесть регионов вакцинировали первым компонентом от COVID необходимое число граждан для достижения коллективного иммунитета в 80%.

"На сегодняшний день в шести регионах уже вакцинированы первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки, либо через три недели, либо через две, в зависимости от того, какая вакцина применялась, эти коллеги приблизятся к искомой цифре. Это, в первую очередь, Московская область, город Санкт-Петербург, город Севастополь, Республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ", — сказала она.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

По мнению Голиковой, самая важная задача — достижение коллективного иммунитета к коронавирусу, сейчас он составляет 50,4%. При этом, по словам вице-премьера, Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от COVID в 80%.

"На сегодняшний день в шести регионах уже вакцинированы первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80%. Мы ожидаем, что в установленные сроки, либо через три недели, либо через две, в зависимости от того, какая вакцина применялась, эти коллеги приблизятся к искомой цифре. Это, в первую очередь, Московская область, город Санкт-Петербург, город Севастополь, Республики Тыва, Карелия, Чукотский автономный округ", — сказала она.