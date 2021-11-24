МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прививать детей от коронавируса будут при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет. Гинцбург рассказал о реакции подростков на вакцинацию от COVID

"Профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет. Либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет", — сказала она на совещании у президента Путина.

По ее словам, Минздрав в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.

"Сегодня Министерством здравоохранения будет зарегистрирована вакцина Гам-КОВИД-Вак-М центра Гамалеи для детей в возрасте от 12 до 17 лет", — отметила Голикова.

По словам вице-премьера, вакцина от коронавируса для детей может поступить в гражданский оборот в конце декабря.

Отвечая на вопрос президента о том, когда вакцина для детей может появиться в гражданском обороте, она сказала, что "при благоприятном исходе это будет конец декабря".

НОВАЯ ВАКЦИНА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Путин предложил подумать над созданием вакцины от коронавируса для детей от двух лет.

"Как мне сказали специалисты, в некоторых других странах, в частности, в Китайской Народной Республике начали уже работать над вакциной для детей с двух лет. Так?" — сказал он на совещании с членами правительства.

"Так, Владимир Владимирович", — ответила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Нам тоже нужно над этим подумать", — сказал Путин.