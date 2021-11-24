МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин поддержал инициативу продлить до года сертификат переболевших коронавирусом. Сейчас он действует полгода. Голикова рассказала о продлении сертификатов у переболевших коронавирусом

Ранее он отметил, что каждая страна, в зависимости от того, как протекает ситуация, может принимать свои решения, для России год — это срок оптимальный на сегодня для переболевших. Вице-премьер Татьяна Голикова также предложила увеличить до года срок действия сертификата.

По ее словам, данное предложение выработано с учетом мнений российских ученых, экспертов в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, и в пользу продления сертификатов говорит тот факт, что доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.

"Так и будем делать, согласен с вами", — сказал Путин на совещании.

ВОПРОСЫ ВАКЦИНАЦИИ И РЕВАКЦИНАЦИИ

По мнению Путина, надо убеждать россиян вакцинироваться от коронавируса.

"Давайте пойдем по этому пути, без всякого шума, без навязывания людям этой процедуры (вакцинации). Но при помощи убеждения принятия своевременно необходимых решений", — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Путин заявил, что он сделал назальную вакцину от коронавируса, никаких ощущений после процедуры у него не было.

"Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было", — уточнил президент.

Президент также отметил, что решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным

"Вообще в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными. Тем более для детей", — сказал он.