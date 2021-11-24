Президент России рассказал о том, что он сделал назальную вакцину от коронавируса
СОЧИ, 24 ноя — ПРАЙМ. Владимир Путин сообщил, что он сделал назальную вакцину от коронавируса и никаких ощущений после процедуры у него не было.
"На следующий день вот после разговора с Денисом Юрьевичем (заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы", — сказал он на совещании.
По словам президента, он вдыхал назальную вакцину на счет поочередно каждой ноздрей.
"То есть, это что такое — это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции (Логунов) набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет "три", пшикнул с одной стороны, с другой стороны. Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было", — уточнил президент.
Также он отметил, что после ревакцинации и использования назальной вакцины он занимался спортом уже в среду утром.
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