МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетит РФ в декабре в рамках работы по признанию вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев. Спрос на "вакцинные туры" за рубеж среди россиян вырос вдвое

"Минздрав РФ сейчас ведет диалог с ВОЗ, ожидаем инспекцию в декабре и видим определенные положительные подвижки", — сказал Дмитриев на брифинге в среду.

В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев.