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В Минздраве назвали срок действия регистрации вакцины "Спутник М"
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Регистрация вакцины против коронавируса для подростков действует до ноября 2026 года, следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава России. Минздрав России в среду... ПРАЙМ, 24.11.2021
общество , здоровье, новости, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Регистрация вакцины против коронавируса для подростков действует до ноября 2026 года, следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава России.
Минздрав России в среду принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.
"Дата регистрации 24.11.2021. Дата окончания действия 24.11.2026",- говорится в реестре.
Срок годности вакцины составляет шесть месяцев, хранить ее нужно в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 градусов, уточняется в реестре.