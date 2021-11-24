МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Регистрация вакцины против коронавируса для подростков действует до ноября 2026 года, следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава России.

Минздрав России в среду принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.

"Дата регистрации 24.11.2021. Дата окончания действия 24.11.2026",- говорится в реестре.

Срок годности вакцины составляет шесть месяцев, хранить ее нужно в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 градусов, уточняется в реестре.