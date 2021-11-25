МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Шанс на исчезновение коронавируса в России по японскому сценарию, где заболеваемость резко пошла на спад из-за предположительной поломки в мутации дельта-штамма, практически нереален, рассказала в интервью "Ленте.ру" Врач рассказал о снижении числа россиян, болеющих COVID бессимптомно

По ее словам, в Японии, скорее всего, был один занос этого штамма, от которого пошло дальнейшее распространение коронавируса, тогда как в европейских странах заносов было много. Соответственно, штаммы коронавируса в Европе развиваются из множества разных корней, и там не может возникнуть "поломки" мутации, как это произошло в Японии.

"Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует дельта, а других штаммов нет — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора", — пояснила Баранова.

Она уточнила, что сейчас подобных секвенсов крайне мало. Если в Великобритании секвенируют сотни и тысячи образцов ежедневно, то Роспотребнадзор предоставляет сведения о гораздо меньшем их числе.

При этом вариант самоликвидации штамма дельта может быть опасен для России, так как этот вариант сдерживает другие штаммы из-за своей инфекционности, отметила Баранова.

"Дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются он антител, а значит их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже", — объяснила она.