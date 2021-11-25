МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Дмитрий Песков прокомментировал готовность Путина к введению таких непопулярных среди населения мер, как введение QR-кодов. Пресс-секретарь заявил, что президент в принятии решений — сторонник сбалансированности, но никогда не уходит от ответственности. Путин поддержал продление сертификатов для переболевших коронавирусом

По словам Пескова, когда нужно было решительно действовать во благо людей и страны, Путин всегда брал ответственность на себя и неоднократно это доказывал в самые непростые моменты.

"Но, разумеется, вы знаете, что президент — сторонник продуманных, обдуманных и сбалансированных действий. Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией — пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер", — добавил он.

Пресс-секретарь пояснил, что недовольные коронавирусными ограничениями будут всегда, но чтобы остаться живыми, надо прививаться и следовать мерам безопасности.

Ему задали вопрос относительно недовольства в регионах ограничительными мерами и привели в пример ситуацию с челябинскими антиваксерами, которые попытались прорваться в заксобрание региона, где рассматривали законопроект о повсеместном введении QR-кодов.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Песков также отметил, что законопроекты о QR-кодах в общественных местах пока не приняты. По его словам, надо спасти людей, не навредив экономике, и это сложная задача. Голикова рассказала о заболеваемости COVID-19 по итогам прошедшей недели

"Это совершенно понятно, это достаточно сложно — и технологически, и социально, и в цифровом плане. Тут понятно, что это сложный процесс, сложная задача. Каждый раз пытаются пройти по очень-очень узкому лезвию и спасти, в первую очередь, людей, обеспечить их здоровьем, а с другой стороны — не навредить экономике страны. И правительство, и все руководство страны каждый раз стоит в сложной ситуации, все мы стоим в такой сложной ситуации, но она, к сожалению, спровоцирована этой самой пандемией", — сказал Песков, отвечая на вопрос, по какой причине затягивается принятие законопроектов о QR-кодах.

Кабмин внес 12 ноября в Госдуму два законопроекта, которые предусматривают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиационном транспорте.