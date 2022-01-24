МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил на заседании исполнительного комитета ВОЗ, что охват взрослого населения РФ вакцинацией против COVID достиг 70%.

Он отметил, что Россия поддерживает задачи, обговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации против коронавируса к середине 2022 года, а именно достижения охвата вакцинации в 70% населения земного шара.

"В РФ охват населения уже достиг указанных цифр для взрослого населения", — сказал министр.