МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Штамм коронавируса "омикрон" не сможет добраться до территорий с жесточайшим локдауном или социально изолированных народов России, рассказали URA.RU вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев и главный профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев. Вирусолог заявил о бессилии коллективного иммунитета против "омикрона"

По словам Токарева, новый штамм не сможет добраться только туда, где люди живут исключительно обособленно, совсем не поддерживая отношений с мегаполисами и другими социумами. "Ни у кого другого, кроме малых народов, проживающих в некой социальной изоляции, таких шансов нет. Остановить распространение инфекции уже не получится, потому что межрегиональные границы открыты. Люди продолжают путешествовать, использовать общественный транспорт, вокзалы и аэропорты. Мы глазом не успеем моргнуть, как "омикрон" окажется уже внутри всех регионов", == сказал он.

Максим Скулачев предположил, что, возможно, защититься от "омикрона" можно будет, если ввести ограничения по примеру Китая, который сумел ограничить распространение вируса между отдельными регионами, однако для России этот вариант не подойдет. "Это очень жесткий локдаун, с блок-постами на границе, остановкой железнодорожного и авиасообщения, полным запрет на выезд и въезд. В обязательном порядке с привлечением армии и абсолютным режимом осажденной крепости", — объяснил ученый.