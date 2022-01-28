МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Такие ранее характерные для COVID-19 симптомы, как потеря обоняния, стали редкостью при заражении новым штаммом коронавируса "омикрон", рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Врач: иммунитет после "омикрона" вряд ли надежен против других штаммов

"Коронавирус поражает все органы и системы, тут без вариантов. Хотя есть некоторые наблюдения, которые мы сейчас можем проанализировать и сказать, что существуют небольшие отличия "омикрона" от прежних штаммов. Например, при нем редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до "дельты" это было распространенным явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При "дельте" это встречалось уже реже, а при "омикроне" потеря обоняния – это редкость", – отметил он.

Также, по словам врача, омикрон-штамм редко вызывает ощущение затрудненного дыхания.

"Затрудненное дыхание тоже нехарактерно для "омикрона". Он практически не добирается до легких, он останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве. Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более легкое заболевание", – уточнил Водовозов.