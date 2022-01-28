МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом за неделю стала лучше в восьми субъектах РФ, ухудшилась в 32 регионах страны, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

"Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации по COVID-19 за неделю отмечено в восьми регионах России… Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю в 32 регионах России", — говорится в сообщении.

По данным штаба, положение улучшилось в Иркутской, Курской, Рязанской, Саратовской и Ярославской областях, в Адыгее, Крыму и Республике Алтай.