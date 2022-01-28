МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Смертность в РФ за 2021 год выросла на 15,9%, прирост связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Гинцбург ответил, закончится ли пандемия на "омикроне"

"В целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года", — сказала она журналистам.

Вице-премьер добавила, что, по данным Росстата, смертность в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизилась на 11,4%.

"По официальным данным Росстата, смертность в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11,4%", — сказала она.

Смертность за 2021 год без учета избыточной от COVID-19 снизилась на 1,02%, заявила Голикова.

"Без учета избыточной смертности от COVID-19 смертность в Российской Федерации за прошедший год снизилась на 1,02%, в том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах", — сказала она.

Голикова отметила, что снижение смертности по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом отмечено по болезням системы кровообращения – на 1%, новообразованиям – на 3,7%, болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ – на 14,6%, туберкулезу всех форм – на 8,9%, вирусу иммунодефицита человека – на 8,5%, внешним причинам – на 0,9%.

ЯНВАРЬ

Смертность за 27 дней января 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 23,7%, сказала Голикова.

"По оперативным данным за 27 дней января 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность снизилась на 23,7%, по сравнению с 27 днями декабря 2021 года — на 17,3%", — сказала Голикова журналистам.