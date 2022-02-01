МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Более 1 миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным материнским капиталом по уровню фактической инфляции на 8,4%. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета ЕР, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Напомним, что материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексируют на 8,4%, подрастут в феврале и пенсии неработающих пенсионеров. Пенсии, выплаты и "Платон": что изменится в жизни россиян в феврале

В 2022 году материнский капитал в первый раз будут индексировать не по прогнозной, а по фактической инфляции. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка — 693,1 тысячи рублей.

"Маткапитал с 1 февраля проиндексирован по уровню фактической инфляции — на 8,4%, а не прогнозной, как было раньше. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более 1 миллион семей",- цитирует Кузнецову пресс-служба партии. Помимо этого, она подчеркнула необходимость получения помощи в полном объёме, без сбоев и бюрократических препятствий.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая напомнила, что получить маткапитал могут женщины, родившие или усыновившие второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались мерами господдержки.

Право на маткапитал также имеют те мужчины, которые усыновили и в одиночку воспитывают второго, третьего и последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2007 года. Воспользоваться маткапиталом могут женщины, родившие первого ребенка с 1 января 2020 года и мужчины, усыновившие и в одиночку воспитывающие ребенка с 1 января 2020 года, пояснили в партии. Украина ставит опасные атомные рекорды

"По данным Счетной палаты, порядка 700 тысяч граждан имеют на счетах остатки средств маткапитала в пределах 25 тысяч рублей. Сейчас стоит задача вернуть эти деньги семьям, при чем получить их родители должны наличными", — добавила Буцкая.

Уточняется, что единороссы работают над расширением возможностей использования материнского капитала.

"Мы хотим, чтобы у родителей появилась возможность потратить часть денег на ремонт в квартире, но прежде необходимо законодательно определить понятие ремонта", — считает Буцкая.