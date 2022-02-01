МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В пресс-службе Минтруда сообщили, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендует перевести на удаленную работу максимально возможное число работников. Это связано с кратным ростом заболеваемости коронавирусом. Мишустин поручил перевести чиновников на удаленку

По данным пресс-службы, соответствующий документ был утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года.

Уточняется, что численность работников, которых можно перевести на удаленку, определяется организацией самостоятельно, исходя из ее возможностей.