Работодателям рекомендовано перевести на удаленку максимум сотрудников
РТК рекомендовала перевести на удаленную работу максимально возможное число сотрудников
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В пресс-службе Минтруда сообщили, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендует перевести на удаленную работу максимально возможное число работников. Это связано с кратным ростом заболеваемости коронавирусом.
По данным пресс-службы, соответствующий документ был утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года.
Уточняется, что численность работников, которых можно перевести на удаленку, определяется организацией самостоятельно, исходя из ее возможностей.
https://1prime.ru/society/20220201/835950792.html
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