Голикова рассказала о подготовке платформ для быстрого создания вакцин
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. ГОЛИКОВА: В РФ ПОДГОТОВЯТ 4 ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ ВАКЦИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220201/835951847.html
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Голикова рассказала о подготовке платформ для быстрого создания вакцин
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Цена авиакеросина на бирже в России выросла до нового рекорда
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. ГОЛИКОВА: В РФ ПОДГОТОВЯТ 4 ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ ВАКЦИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220201/835951847.html
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