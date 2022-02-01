МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер Михаил Мишустин заявил во вторник на совещании кабмина по социально-экономическому развитию, что все виды государственной помощи должны быть переведены на единый стандарт.

Глава правительства отметил, что улучшение качества жизни граждан — это приоритет работы власти. Мишустин назвал развитие авиационной отрасли безусловным приоритетом

Он подчеркнул, что к 2030 году нужно перевести все виды помощи (федеральные, региональные, муниципальные) на единый стандарт, чтобы получить их можно было "без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал государственных услуг". Мишустин подчеркнул, что время на их оформление должно сократиться с нескольких дней до нескольких минут.