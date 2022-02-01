Мишустин рассказал о переводе всех видов госпомощи на единый стандарт
Мишустин: все виды государственной помощи должны быть переведены на единый стандарт к 2030 году
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер Михаил Мишустин заявил во вторник на совещании кабмина по социально-экономическому развитию, что все виды государственной помощи должны быть переведены на единый стандарт.
Глава правительства отметил, что улучшение качества жизни граждан — это приоритет работы власти.
Он подчеркнул, что к 2030 году нужно перевести все виды помощи (федеральные, региональные, муниципальные) на единый стандарт, чтобы получить их можно было "без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал государственных услуг". Мишустин подчеркнул, что время на их оформление должно сократиться с нескольких дней до нескольких минут.
https://1prime.ru/society/20220201/835951938.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.