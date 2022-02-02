МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. Коронавирус из-за мутации уже утратил способность проникать в легочную ткань, в основном "омикрон" поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжелого течения болезни, однако нельзя утверждать, что он не восстановит эту способность в будущем, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова высказалась о возможности новых локдаунов и карантинов в России

"Ученые разных стран и наши исследователи в Российской Федерации говорят, что вирус постоянно меняется, это его свойство, он без этого жить не может. Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань. Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой. В основном он поражает органы верхних дыхательных путей, трахеит, у детей может быть бронхит", — сказала она.

По словам Поповой, тяжелые формы течения, наблюдавшиеся раньше, новый штамм не вызывает. Однако пока еще неизвестно, какие будут осложнения после него, поскольку прошел еще очень небольшой период времени с момента его прихода.

"Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь, основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все", — отметила Попова.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.