МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Главврач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко рассказала журналистам, что симптомами "омикрона" являются кашель, насморк, боль в горле, также бывают и случаи тошноты, при этом статистики по симптомам пока нет. Попова назвала долю заболевших "омикроном" в Москве и Петербурге

По ее словам, симптомы практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций и являются "классической историей", переносимой в осенне-зимний период.

Она также отметила, что есть пациенты, которые жалуются на тошноту, но статистики еще нет.