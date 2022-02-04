МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В России, помимо широко распространяющегося сейчас омикрон-штамма, присутствует и оставшиеся от прошлых волн варианты коронавируса "дельта" и "альфа", что представляет опасность, поскольку возбудители поражают разные группы населения. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Путин заявил об отсутствии планов по новым ограничениям по COVID в России

По его словам, сейчас в популяции меньше 50 процентов случаев COVID-19 вызвано штаммом "дельта", но его все еще много, поэтому случаи тяжелого течения COVID-19 еще будут.

"Из-за нескольких штаммов в популяции получается полный спектр распространения коронавируса. С одной стороны, "омикрон" начинает заражать детей. С другой стороны, есть "дельта", которая опасна для взрослых, потому что при заражении два человека из 100 могут умереть. А еще оба штамма могут дать постковидный синдром", – объяснил ученый.

Он выразил опасение, что наличие "нехорошего коктейля" из разных штаммов коронавируса в одной стране наряду с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 может привести к появлению нового штамма.

"Вероятность этого события тем выше, чем больше будет болеющих людей в нашей популяции. Но появление нового варианта даже при большом количестве болеющих – это не обязательно, просто есть такая вероятность. Тем более не факт, что возможно эволюционное возникновение варианта вируса, который объединит и высокую летальность, и высокую заразность", – отметил Аграновский.

Вирусолог подчеркнул, что защитить себя и от "омикрона", и от "дельты" можно лишь одним способом – вакцинироваться, а через полгода снова ревакцинироваться.