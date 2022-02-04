МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Положение c COVID-19 в Москве стабилизировалась, сказал мэр города Сергей Собянин. Для лечения зараженных развернуто около16 тысяч коек. Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют коронавирусом

Мэром был осмотрен коронавирусный стационер ГКБ номер 15 имени О.М. Филатова, а также строящийся при больнице скоропомощной комплекс.

"У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25-26 тыс, и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25-26 тыс — это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались…. На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тыс коек в городских, федеральных и частных стационарах", — сказал мэр Москвы.

Он утчнил, что по состоянию на 4 февраля число госпитализаций достигло 1,6 тысячи человек в сутки, количество немного растет. Однако учитывая показатели предыдущих недель нагрузка на стационары, скорее всего, продолжит расти. Инфицированных коронавирусом принимают более 20 больниц.

"Мы запускаем резервные мощности так, чтобы они были готовы принять пациентов. Думаю, что на этой неделе они поступят и в ваши корпуса (больницы имени Филатова). Надеюсь, что вы справитесь. У больницы огромный опыт, это один из самых крупных стационаров в городе", — добавил Собянин.

Уточняется, что больница имени Филатова работает в качестве коронавирусного стационара с 27 марта 2020 года.

Учреждение также работает с роженицами с подтвержденным COVID-19.

"У нас за два года мы пролечили более 5,5 тыс беременных и родильниц. Более полугода работает дневной стационар для беременных… За эти два года в нашем ковидном роддоме родилось 1,7 тыс детей", — сообщил главврач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.