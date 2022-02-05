МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Срок лечения коронавирусной инфекции в Москве сокращают до семи дней, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID. При этом новые правила касаюся тех, чей диагноз будет установлен с шестого февраля. Врач рассказал, спасет ли "омикрон" от "дельты"

"В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении 7 дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. До окончания 7-дневного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания", — говорится в сообщении ведомства.

При этом заболевшие до 6 числа должны соблюдать 14-дневный срок изоляции. До окончания этого срока врач свяжется с заболевшим для продления или закрытия больничного.

"В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю. В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются", — говорится в сообщении.