МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием "Как предотвратить следующую пандемию" (How to Prevent the Next Pandemic). Об этом предприниматель сообщил на своем сайте. СМИ: США идут на очень большие риски, превращая доллар в оружие

Он уверен, что пандемия COVID может стать последней для человечества. В своей книге Гейтс подробно описал шаги, с помощью которых можно избежать подобных глобальных явлений в будущем и обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете.

Помимо этого, он рассказал об инструментах, необходимых для ранней борьбы с патогенами.

Ожидается, что книга будет опубликована 3 мая.