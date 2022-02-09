Билл Гейтс анонсировал свою книгу о предотвращении пандемии
Основатель Microsoft Билл Гейтс стал автором книги "Как предотвратить следующую пандемию"
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием "Как предотвратить следующую пандемию" (How to Prevent the Next Pandemic). Об этом предприниматель сообщил на своем сайте.
Он уверен, что пандемия COVID может стать последней для человечества. В своей книге Гейтс подробно описал шаги, с помощью которых можно избежать подобных глобальных явлений в будущем и обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете.
Помимо этого, он рассказал об инструментах, необходимых для ранней борьбы с патогенами.
Ожидается, что книга будет опубликована 3 мая.
https://1prime.ru/society/20220209/836023122.html
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