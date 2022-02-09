МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В планах у большинства российских фирм в 2022 году чередовать удаленку с выездами в офис. Это позволит оптимизировать рабочие места и сократить расходы. Об этом говорится в исследовании компании Logitech и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), результаты которого представили на пресс-конференции.

В документе также сообщается о том, что большинство компаний планируют в 2022 году использовать так называемый "гибридный формат" — сочетание удаленной работы и работы из офиса (86%). При этом, по словам руководителей, среди самих сотрудников наиболее желаемым является формат, когда они будут работать из дома 2-3 дня в неделю (57%).

Авторы исследования говорят о том, что, по мнению 73% представителей компаний, сочетание удаленной и офисной работы позволяет оптимизировать рабочие места и сократить расходы.

Так, например, сотрудники каждой второй компании в гибридном формате работы используют корпоративную и личную компьютерную технику (57%). Это наиболее характерно для среднего бизнеса. 4 из 10 компаний полностью обеспечивают своих работников оборудованием (36%), сообщается в материалах исследования.

Авторы исследования также отмечают повышение цифровизации компаний на фоне пандемии. "Доля компаний с базовым и средним уровнем цифровизации за последние два года выросла на 13 процентных пункта, до 89%. Одним из главных бизнес-процессов, которые предприятия перевели в электронную среду, стало проведение встреч и переговоров" — отмечают эксперты.

В ходе исследования в ноябре 2021 года были опрошены представители 300 малых, средних и крупных компаний, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках.