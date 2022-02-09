Верховный суд России напомнил о праве россиян ругать товары в интернете
Верховный суд России: у граждан есть право оставлять негативные отзывы в интернете
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов отметил, что российские суды признали за покупателями право оставлять негативные отзывы в интернете.
Ранее один из спортзалов аннулировал абонемент женщине, которая оставила в интернете негативные отзывы о нем. Разбирательство дошло до Верховного суда, в итоге абонемент восстановили, а случай включили в обзор практики, которым должны руководствоваться суды.
Лебедев также заявил, что негативное мнение клиента не может быть основанием для отказа от договора.
"Суды учитывают, что негативные отзывы — реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора", — пояснил он.
Он добавил, в РФ суды удовлетворяют 80% исков о защите прав потребителей.
https://1prime.ru/society/20220209/836025505.html
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