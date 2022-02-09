МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов отметил, что российские суды признали за покупателями право оставлять негативные отзывы в интернете. В России вырос спрос на снегоуборочные товары

Ранее один из спортзалов аннулировал абонемент женщине, которая оставила в интернете негативные отзывы о нем. Разбирательство дошло до Верховного суда, в итоге абонемент восстановили, а случай включили в обзор практики, которым должны руководствоваться суды.

Лебедев также заявил, что негативное мнение клиента не может быть основанием для отказа от договора.

"Суды учитывают, что негативные отзывы — реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора", — пояснил он.

Он добавил, в РФ суды удовлетворяют 80% исков о защите прав потребителей.