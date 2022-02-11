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Оперштаб сообщил об ухудшении ситуации с COVID в десяти регионах
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Ситуация с COVID-19 за неделю ухудшилась в десяти регионах России, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Оперштаб отметил, что ухудшение... ПРАЙМ, 11.02.2022
общество , здоровье, новости, пандемия коронавируса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 за неделю ухудшилась в десяти регионах России, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Оперштаб отметил, что ухудшение произошло в Амурской, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, Башкирии, Дагестане, Северной Осетии, Татарстане и Чечне.