МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 за неделю ухудшилась в десяти регионах России, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 61,9%

Оперштаб отметил, что ухудшение произошло в Амурской, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, Башкирии, Дагестане, Северной Осетии, Татарстане и Чечне.