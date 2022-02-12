МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. За сутки в РФ выявлено 203 766 случаев COVID-19, скончались 729 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Выявлено 203 766 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 729 человек", — говорится в сообщении.

Российские врачи госпитализировали за сутки 18 597 человек. "По состоянию на 12 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 18 597 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,55%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что увеличение госпитализаций произошло в 48 регионах, ситуация осталась без изменений в одном регионе. Снижение количества госпитализаций отмечается в 36 регионах России. Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 84 регионах страны.

"Выздоровело за сутки 112 658 человек, или на 0,4% больше в сравнении с 11 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Регионы с самым высоким уровнем заболеваемости: