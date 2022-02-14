МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. В случае наступления ВСУ на юго-востоке основной удар может прийтись на Светлодарскую дугу и дебальцевское направление, в результате чего Луганская и Донецкая республики окажутся отрезанными друг от друга. Об этом сообщают "Известиям" со ссылкой на представителей ЛНР. Глава ЛНР заявил о стягивании Киевом тяжелого вооружения в Донбасс

Официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что в ближайшее время также возможны провокации со стороны украинских властей. По агентурным данным ЛНР, на одном из украинских промышленных объектов с опасными производствами может быть организован постановочный теракт с гибелью людей, и вина за это будет возложена на "сепаратистов".

В то же время, по словам заместителя начальника народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, скапливание украинских войск продолжается на трех направлениях — донецком, горловском и южном. И пока трудно определить, на всех ли этих направлениях или на каком-то одном из них может быть организовано наступление.