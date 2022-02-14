МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,2 млн пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"За сутки госпитализированы 905 человек. С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем". — отмечается в сообщении.
На ИВЛ находятся 652 пациента.
В столице выздоровели ещё 28 915 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 214 046. Выявлено 9 616 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В столице скончались 82 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://1prime.ru/society/20220214/836059639.html
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