МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Глава кабмина России Михаил Мишустин назвал эпидемиологическую обстановку в России по COVID сложной. Он отметил в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID в среду, что необходимо соблюдать меры предосторожности и избавить людей от хождения по инстанциям. Мурашко рассказал о темпах заболеваемости коронавирусом в России

По его словам, несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях.

Он заявил, что поручению президента поддерживается высокая готовность сети медицинских учреждений, для пациентов с COVID по РФ развернуто свыше 220 тысяч коек.

Мишустин призвал глав регионов держать на контроле ситуацию с лечением детей, так как их много в стационарах на лечении много детей, это одна из особенностей "омикрона".

Он подчеркнул, что в больницах должно быть всё необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам.

"Прошу еще раз глав регионов это внимательно контролировать. Нужно также следить, чтобы были запасы препаратов в стационарном и амбулаторном сегментах", — сказал премьер.

МИШУСТИН О ПАНДЕМИИ: НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМИ К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ

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