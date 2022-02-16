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https://1prime.ru/society/20220216/836082589.html
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Рубль повышается третий день подряд
СОБЯНИН: ПАРАМЕТРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ В МОСКВЕ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКИЕ, НО ДИНАМИКА ПОЗИТИВНАЯ
https://1prime.ru/society/20220216/836082589.html
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