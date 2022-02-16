МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ПОПОВА: ЭПИДСИТУАЦИЯ В РФ ОСТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО НАПРЯЖЕННОЙ, НО ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ВИДИМ ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ПРИРОСТА НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА

ПОПОВА: "ОМИКРОН" СОСТАВЛЯЕТ 72,5% СРЕДИ ВСЕХ ВЫЯВЛЯЕМЫХ ВАРИАНТОВ КОРОНАВИРУСА В РФ

ПОПОВА: ЭПИДПРОЦЕСС УХОДИТ ДАЛЬШЕ В ВОСТОЧНЫЕ РЕГИОНЫ, ПОЧТИ 80% ПРИХОДИТСЯ НЕ НА СТОЛИЧНЫЕ РЕГИОНЫ

ПОПОВА: В 10 РЕГИОНАХ РФ ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ

ПОПОВА: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ РАСТЕТ ВО ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ В РФ, КРОМЕ ШКОЛЬНИКОВ

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