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2022
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Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России
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ПОПОВА: ЭПИДСИТУАЦИЯ В РФ ОСТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО НАПРЯЖЕННОЙ, НО ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ВИДИМ ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ПРИРОСТА НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА ПОПОВА: "ОМИКРОН" СОСТАВЛЯЕТ 72,5% СРЕДИ... ПРАЙМ, 16.02.2022
общество , здоровье, новости
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ПОПОВА: ЭПИДСИТУАЦИЯ В РФ ОСТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНО НАПРЯЖЕННОЙ, НО ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ВИДИМ ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ПРИРОСТА НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА
ПОПОВА: "ОМИКРОН" СОСТАВЛЯЕТ 72,5% СРЕДИ ВСЕХ ВЫЯВЛЯЕМЫХ ВАРИАНТОВ КОРОНАВИРУСА В РФ
ПОПОВА: ЭПИДПРОЦЕСС УХОДИТ ДАЛЬШЕ В ВОСТОЧНЫЕ РЕГИОНЫ, ПОЧТИ 80% ПРИХОДИТСЯ НЕ НА СТОЛИЧНЫЕ РЕГИОНЫ
ПОПОВА: В 10 РЕГИОНАХ РФ ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ
ПОПОВА: ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ РАСТЕТ ВО ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ В РФ, КРОМЕ ШКОЛЬНИКОВ
Новость дополняется