МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило в субботу, со стороны украинских вооруженных сил подверглись обстрелу три населенных пункта в Донецкой народной республике. Применялись крупногабаритные мины, запрещенные минскими соглашениями.
С 11.07 до 11.50 были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины города Донецка (поселок шахты "Трудовская"), а также населенных пунктов Докучаевск и Озеряновка.
По населенному пункту Докучаевск силовиками Украины были выпущены шесть мин с запрещенным калибром 120 мм.
Обстрелы были зафиксированы со стороны населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое и Новоселовка.
Ранее, утром в субботу, представители ДНР в СЦКК уже заявляли об обстреле Донецка и Докучаевска.
https://1prime.ru/society/20220219/836104146.html
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