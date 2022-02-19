МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило в субботу, со стороны украинских вооруженных сил подверглись обстрелу три населенных пункта в Донецкой народной республике. Применялись крупногабаритные мины, запрещенные минскими соглашениями. В Ростовской области ввели режим ЧС

С 11.07 до 11.50 были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины города Донецка (поселок шахты "Трудовская"), а также населенных пунктов Докучаевск и Озеряновка.

По населенному пункту Докучаевск силовиками Украины были выпущены шесть мин с запрещенным калибром 120 мм.

Обстрелы были зафиксированы со стороны населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое и Новоселовка.

Ранее, утром в субботу, представители ДНР в СЦКК уже заявляли об обстреле Донецка и Докучаевска.