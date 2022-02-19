МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Госдума будет принимать решения в связи с обострением ситуации в Донбассе, исходя из ситуации, заявил РИА Новости заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Второй снаряд разорвался в Ростовской области

В данный момент ведется "мощный" мониторинг происходящего, отметил он.

"Реакция, конечно, будет, но сообразуясь с обстановкой, в зависимости от того как будет развиваться ситуация. Мы не можем позволить себе такой роскоши как просто делать заявления", — сказал Шхагошев.

Депутат подчеркнул, что решения при необходимости будут жесткими, но в политико-дипломатическом ключе. Он призвал специальные структуры ООН, ОБСЕ и ОДКБ взять на контроль ситуацию с националистическими группировками в регионе.

Ранее депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что вопрос с беженцами из ДНР и ЛНР могут обсудить в Госдуме на следующей неделе.