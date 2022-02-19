МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Госдума будет принимать решения в связи с обострением ситуации в Донбассе, исходя из ситуации, заявил РИА Новости заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
В данный момент ведется "мощный" мониторинг происходящего, отметил он.
"Реакция, конечно, будет, но сообразуясь с обстановкой, в зависимости от того как будет развиваться ситуация. Мы не можем позволить себе такой роскоши как просто делать заявления", — сказал Шхагошев.
Депутат подчеркнул, что решения при необходимости будут жесткими, но в политико-дипломатическом ключе. Он призвал специальные структуры ООН, ОБСЕ и ОДКБ взять на контроль ситуацию с националистическими группировками в регионе.
Ранее депутат от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что вопрос с беженцами из ДНР и ЛНР могут обсудить в Госдуме на следующей неделе.
https://1prime.ru/society/20220219/836105072.html
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