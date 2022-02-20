МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. За сутки в РФ выявлено 170 699 случаев COVID-19, скончались 745 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Выявлено 170 699 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 745 человек", — говорится в сообщении.

"По состоянию на 20 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 10 372 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,1%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выздоровели 147 296 человек после COVID-19, это на 22,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровели за сутки 147 296 человек, или на 22,9% меньше по сравнению с 19 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Регионы с самым высоким уровнем заболеваемости: