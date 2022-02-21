МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Офисные работники часто страдают от воспаления сухожилий, онемения и боли в пальцах, рассказали URA.RU директор центра реабилитации Сеченовского университета, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой и врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко. Названа диета, которая поможет не заболеть во время пандемии

"С возрастом изменения пальцев происходит у всех. Офисные работники к дополнению к тому подвержены перегрузке и воспалению сухожилий большого пальца и лучезапястной области из-за использования гаджетов", — объяснил Терновой.

По его словам, это — туннельный синдром. "Сухожилия отекают, связки отекают и может зажать в узких местах. Воспаление сопровождается болью при движении пальцами. Требуется противовоспалительная терапия, массаж, отдых", — сказал врач.

Евдокименко среди характерных заболеваний назвал синдром запястного канала. "Нерв пережимается в запястном канале и начинают сильно неметь пальцы рук. Это происходит не только у тех, кто работает за компьютером, но и у тех, кто просто руками что-то много делает, например, вышивает, листает ленту в телефоне. Это лечится с помощью специальных упражнений", — рассказал врач. По его словам, если этим вопросом не заниматься, то человека ждут сильные боли.