МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля, также отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, сообщила журналистам руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля", — сообщила Ракова.

Она добавила, что при этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%. Названа диета, которая поможет не заболеть во время пандемии

"Мы также отмечаем снижение заболеваемости среди детей и подростков", — сообщила заместитель мэра Москвы.

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Москве к плановому режиму работы возвращается часть городских больниц, которые ранее были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, также к плановой работе возвращаются 8 КТ-центров, сообщила журналистам в понедельник руководитель Оперштаба.

"Это (стабилизация ситуации с коронавирусом) позволяет нам вернуть к плановой работе часть стационаров, временно перепрофилированных на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Среди них больница № 15 имени О.М. Филатова и детская больница имени Г.Н. Сперанского. При этом впервые приступит к оказанию плановой специализированной помощи перинатальный центр больницы имени Л.А. Ворохобова, который после открытия сразу же начал прием пациентов с ковид. В общей сложности мы возвращаем к плановой работе более двух тысяч коек", — рассказала вице-мэр.

По её словам, на сегодняшний день в городе развернуто около 14 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет около 45%, в том числе за счет работающих на прием пациентов с COVID-19 резервных госпиталей.

Она отметила, что плановую и экстренную помощь начнут оказывать в больницах через две недели после проведения специализированной санитарной обработки и тестирования сотрудников на коронавирусную инфекцию. Также в полном объеме возобновляется оказание плановой медицинской помощи в детских стационарах, не перепрофилированных для приема пациентов с COVID-19. Медицинская помощь в стационарах будет доступна по всем профилям, среди которых хирургия, травматология, кардиология, терапия, неврология, ортопедия, сосудистая хирургия, эндокринология, урология, гинекология и другие.

"Также мы продолжаем возвращать к стандартному режиму работы и другие медицинские учреждения. В ближайшее время еще восемь КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с COVID-19, возобновят прием плановых пациентов после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования", – рассказала Ракова.

Заммэра добавила, что столичные поликлиники продолжают работу в усиленном режиме по новому алгоритму оказания помощи пациентов с симптомами ОРВИ. В его ходе был полностью реорганизован процесс маршрутизации пациентов с симптомами вирусной инфекции: организованы отдельные входы, оборудованы изолированные помещения. Всем посетителям ещё до приема врача проводят экспресс-тестирование, что позволяет развести потоки пациентов с COVID-19 и симптомами ОРВИ, а также сэкономить время на приеме. Прием пациентов дежурными врачами осуществляется как без записи, так и по предварительной записи онлайн. В случае заболевания COVID-19 врачи посещают дому всех пациентов старше 65 лет независимо от тяжести течения болезни. При этом оказание плановой помощи в поликлиниках восстанавливается. —0-