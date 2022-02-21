МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В центре Европы уже несколько лет происходит гуманитарная катастрофа, геноцид и обстрелы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания Совбеза РФ.

"Семь лет на наших глазах в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа, геноцид, обстрелы, невыплаты пенсий", — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что все эти годы Москва выступает за дипломатическое, политическое решение конфликта.

По мнению парламентария, кризис на Украине нужен, чтобы оправдать деградирующую экономическую ситуацию, а Западу — как антироссийский проект. Медведев: мы стоим перед дилеммой, связанной с признанием ДНР и ЛНР

Киев, по ее словам, имитировал исполнение Минских договоренностей, нынешний "марионеточный режим" не может ничего решить.

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.