ШОЙГУ: НАМ НЕ ОСТАВИЛИ ВЫБОРА, ОДНОЗНАЧНО НАДО ПРИЗНАВАТЬ ДНР И ЛНР
https://1prime.ru/society/20220221/836121065.html
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Цены на московских заправках вновь растут
Инфляция в РФ
Банк России назвал основные риски, влияющие на инфляцию
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Эксперты рассказали, как россияне покупают автомобили
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ЦБ прогнозирует снижение цены нефти Urals к 2024 году
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Российский рынок акций рухнул под давлением геополитики
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Министры ЕС одобрили санкции против пяти россиян из-за выборов в Крыму
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Инфекционист сообщил о преодолении пика "омикрона" в России
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Матвиенко заявила о гуманитарной катастрофе в центре Европы
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Минифин внес проект о регулировании криптовалют
Ставка Банка России
Банк России сохранил сигнал по ключевой ставке
Ситуация в Казахстане
В Казахстане выявили картельный сговор 44 субъектов рынка газа
Пандемия коронавируса
Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в Москве
ШОЙГУ: НАМ НЕ ОСТАВИЛИ ВЫБОРА, ОДНОЗНАЧНО НАДО ПРИЗНАВАТЬ ДНР И ЛНР
https://1prime.ru/society/20220221/836121065.html
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