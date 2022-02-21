МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по Донбассу находится в тупике.

"Что касается переговорного процесса, то Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак — ред.) же доложил: мы в тупике. Просто тупик, восемь лет ведем переговоры, вот о чем речь", — сказал Путин на заседании Совбеза.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.