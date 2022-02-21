МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик будет являться нарушением минских соглашений, заявил журналистам действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после окончания встречи глав МИД Евросоюза в понедельник в Брюсселе. Медведев: мы стоим перед дилеммой, связанной с признанием ДНР и ЛНР

"Мы все наблюдали заседание Совета безопасности в Москве с большим беспокойством и волнением. Не подлежит сомнению, что все участники заседания указывали на то, что имеет смысл обратиться к президенту (России Владимиру) Путину, чтобы он действовал в соответствии с нормами международного права и минскими договоренностями, что фактически означает непризнание Донецкой и Луганской областей как субъектов международного права", — сказал Рау.

21 февраля президент РФ Владимир Путин провел внеочередное заседание Совбеза. По окончании заседания Путин заявил, что сегодня решит вопрос о признании ДНР и ЛНР.