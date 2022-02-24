МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке и заявил, что различия между русскими и украинцами — "не повод быть врагами". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой видеообращение в Telegram-канале Зеленского. Зеленский рассказал о своем обращении к Макрону

"Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности — от вас, от России и других гарантов Будапештского меморандума", — заявил украинский лидер.

Он отметил, что безопасность Украины связана с безопасностью ее соседей. По его словам, главная цель Украины — мир в стране и безопасность украинцев.

"Для этого мы готовы говорить со всеми, в том числе и с вами (с Россией — прим. ред.) в любых форматах, на любых площадках", — подчеркнул президент, отметив, что Киеву не нужна война — "ни холодная, ни горячая, ни гибридная".

Но в то же время он предупредил, что если на Украину будут наступать войска, она будет защищаться.