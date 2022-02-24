МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, давая обещания по Донбассу, которые никто не собирался выполнять. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль, передает РИА Новости. Зеленский обратился к россиянам

Генерал отметил, что президент Украины, считающий себя "великим гением", несет ответственность за утрату суверенитета страны и ее территорий. "Нельзя было Шольцу — одно говорить, Макрону — второе, Байдену — третье, народу — четвертое", — сказал Москаль.

В то же время он напомнил о выступлении Шольца на пресс-конференциях в Москве и Киеве, на которых канцлер заявил, что президент Украины обещал ему принять закон об особом статусе Донбасса, проведении выборов, амнистии, а также изменениях в конституцию Украины.

"А как можно в нашем парламенте найти 300 плюс один голосов для изменения конституции, мы не можем их найти, чтобы переименовать Кировоградскую область", — отметил генерал.

По его мнению, если бы президент только "открыл рот" про законы, касающиеся Донбасса, "люди в камуфляже" "побежали" бы к зданию его администрации в Киеве.

"Канцлер (Олаф Шольц. — прим. ред.) не врет, просто заврался сам уважаемый Владимир Александрович, что и привело к этой ситуации", — уверен Москаль.