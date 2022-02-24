МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Обозреватель американского телеканала CNN рассуждает о том, чем обернется ситуация на Украине для всего мира в дальнейшем. Он отмечает, что вторжение российских войск началось как раз в тот момент, когда дипломаты на заседании Совета Безопасности ООН в последнюю минуту призывали к миру.

"Давно ожидаемое нападение президента Владимира Путина отразится далеко за пределами России и ее демократического соседа. Это повлечет за собой последствия, включая болезненные скачки и без того высоких цен на газ для американцев, пытающихся выбраться из пандемии, которая случается раз в столетие. И это может возродить холодную войну, которая когда-то казалась пережитком истории, создав новое опасное противостояние между США и Россией, крупнейшими ядерными державами мира", — пишет автор.

Он также отмечает, что американский президент Джо Байден представит самый суровый набор санкций, когда-либо введенных против России. С таким обращением он обратится к нации позже в четверг.

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Соединенные Штаты Америки внезапно столкнулись с новым опасным кризисом: помимо вызова мировому порядку, возглавляемому США, и тому, что когда-то было известно как свободный мир. Именно американцы заплатят определенную цену за это нападение, добавляет автор.

Рост цен на газ и инфляция — неизбежны. Нефть в четверг уже взлетела выше 100 долларов за баррель, и это не предел, отмечает телеканал.