МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В Киеве рано утром — в 04:22 по местному времени (05:22 по московскому) — прозвучали несколько взрывов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство УНИАН. Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов

Агентство сообщает, что звуки взрывов были слышны в Печерском и Голосеевском районах, на Позняках. В районе Троещины в Киеве раздалось шесть взрывов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о принятии решения о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.