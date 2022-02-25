МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Говоря журналистам о возможности контактов Путина и Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сейчас не может об этом ничего сказать.

Он отметил, что в Кремле также обратили внимание на заявление о готовности Зеленского к переговорам о нейтральном статусе Украины, проанализируют его, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание", — заявил Песков.

Также пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в Кремле признают Владимира Зеленского президентом Украины.

"Да, конечно, Зеленский — президент Украины", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, признают ли в Кремле Зеленского президентом Украины.