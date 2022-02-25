МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что требование о переводе 30% работников в Москве на удаленный режим работы с понедельника из обязательного станет рекомендательным.

Он отметил, что сравнению с пиком конца января число новых случаев коронавируса в Москве уменьшилось более чем в 3 раза, а количество госпитализаций в Москве сократилось вдвое, по детям — на 80%.

По его словам, в Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости "омикроном".

Он также добавил, что стационары и поликлиники Москвы возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов.